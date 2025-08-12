“Vegas Nights” regresa al Riverside Theatre: música en vivo, comedia y juegos de casino por una buena causa

El Riverside Theatre, bajo la dirección del productor ejecutivo y CEO Jon R. Moses, junto al director artístico Allen D. Cornell, ha puesto nuevamente en marcha Vegas Nights, un evento que lleva toda la energía y el glamour de Las Vegas hasta Vero Beach, Florida. Esta edición, cargada de música en vivo, apuestas recreativas y actividades culturales, se realiza con el objetivo de recaudar fondos para apoyar dos de los programas más significativos del teatro: el Fondo de Ayuda para Matrículas Juveniles y las Iniciativas de Participación Comunitaria. Una oportunidad perfecta para disfrutar y aportar al mismo tiempo.

Un pedacito de Las Vegas en la costa este

Durante tres días, el lobby principal del Riverside Theatre se transforma en un auténtico casino al estilo Las Vegas. Mesas de blackjack, ruleta, craps, tragamonedas, póker de tres cartas y Let It Ride hacen parte de la experiencia, pensada para mayores de 18 años y con fines exclusivamente recreativos. Por cada jugada, los participantes reciben boletos para participar en rifas con premios donados por comercios locales. La ambientación, los detalles y el ritmo de la noche evocan la atmósfera de los mejores casinos online, pero con el encanto adicional del contacto humano y la comunidad local.

Música en vivo para todos los gustos

Uno de los grandes atractivos de Vegas Nightses la serie de conciertos gratuitos al aire libre conocida como Live in the Loop. Cada noche ofrece una propuesta musical diferente: jazz, rock y clásicos de todos los tiempos, en un espacio pensado para relajarse, bailar y compartir. Esta programación cultural es abierta al público y no requiere entrada, lo que la convierte en una excelente opción para quienes quieren vivir el ambiente sin necesidad de participar en las demás actividades.

Escenario para nuevos talentos

Uno de los momentos más emotivos de la programación es el Alumni Showcase, una vitrina en la que se presentan jóvenes artistas que pasaron por los programas educativos del Riverside Theatre y que hoy desarrollan sus carreras en el mundo de las artes escénicas. Un claro ejemplo de cómo la educación artística puede transformar vidas.

Cultura con impacto social

Más allá del entretenimiento, el Riverside Theatre mantiene un compromiso activo con la inclusión y el desarrollo social a través del arte. Sus iniciativas de participación comunitaria se articulan con organizaciones como el Boys & Girls Club del condado de Indian River, el Gifford Youth Achievement Center, el Environmental Learning Center, Youth Guidance y la Gifford Youth Orchestra. A través de estas alianzas, el teatro promueve el acceso equitativo a la cultura, ofreciendo herramientas reales a niñas, niños y jóvenes de distintos contextos socioeconómicos.

Entradas, fichas y promociones

Para participar en los juegos de casino o asistir a espectáculos dentro del teatro, es necesario adquirir entradas específicas. Las funciones del Comedy Zone y del Alumni Showcase tienen un valor de $25 cada una. En cuanto a los juegos, se pueden comprar fichas en el lobby: por $20, los asistentes reciben $40 en fichas. Además, quienes aprovecharon la preventa accedieron a una bonificación especial de $50 en fichas por ese mismo valor, lo que representa un 25 % adicional. Las puertas del teatro se abren desde las 5:30 p. m. cada noche para dar inicio a las actividades.

Aliados que hacen posible el evento

El regreso de Vegas Nights cuenta con el respaldo de un grupo destacado de patrocinadores locales, entre ellos Janet Yarid, Eisert Counseling, Peter Anderson de Raymond James, Nuttall, Howes & Associates, CPAs y Sunshine Furniture. Las emisoras 93.7 GYL y JACK FM actúan como aliados mediáticos, mientras que AMAC / Alex MacWilliam Real Estate respalda la serie de conciertos Live in the Loop. El Riverside Theatre también recibe apoyo de instituciones como el Departamento de Estado de Florida, la División de Asuntos Culturales, el National Endowment for the Arts y forma parte del Consejo Cultural del condado de Indian River, así como de diversas cámaras de comercio de la región.

Premios y rifas para todos los asistentes

El evento cuenta con una nutrida lista de donantes que han contribuido con premios para las rifas. Entre ellos figuran Vino Vero, Waldo’s Restaurant, Wild Thyme Catering, Crayola Experience, Brevard Zoo, Ballet Vero Beach, Ocean Grill, Sweet Side Bakes, Kimpton Vero Beach Hotel & Spa, Publix, Dental Partners of Vero Beach, entre muchos otros. Estos premios no solo animan la noche, sino que fortalecen el vínculo entre el teatro y los negocios locales, generando un impacto positivo en la comunidad.

Un evento para celebrar, jugar y transformar