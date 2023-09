Usher liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense Usher será el artista que encabece el emblemático ‘show’ musical del descanso del próximo Super Bowl de la NFL, anunciaron el domingo la liga de football americano y el propio cantante.

Usher tomará así el relevo de Rihanna, quien deleitó al público el pasado febrero en Glendale (Arizona) con su actuación en el espectáculo, uno de los más vistos en el mundo.

La mayor cita del deporte estadounidense regresará el próximo 11 de febrero en Las Vegas (Nevada) con Usher, conocido por éxitos como “U got it bad”, “My Boo”, “Yeah” o “Love in this club”, como la máxima atracción del intermedio.