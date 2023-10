Tom Hanks advierte a sus fans no creer en anuncio creado por IA donde usan su imagen

“Hay un video por ahí promocionando algún plan dental con una versión mía de IA. No tengo nada que ver con eso”, dijo.

“Cuidado”, señaló Hanks en una publicación en Instagram que mostraba claramente una copia digital no autorizada de él.

King, copresentadora del afamado programa matutino “CBS Mornings”, publicó también lo que denominó como una falsa pieza audiovisual de ella, en la que supuestamente insta a los espectadores a hacer clic en un enlace para conocer su “secreto” de pérdida de peso.

“No tengo nada que ver con esta empresa”, alertó la conductora en Instagram. “¡Nunca he oído hablar de este producto ni lo he utilizado! Por favor, no se dejen engañar por estos videos de IA”.