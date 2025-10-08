Tercera entrega de Knives Out, con Daniel Craig, abre el Festival de Cine de Londres

Londres, Inglaterra.- 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' , la tercera entrega de la franquicia detectivesca de Netflix protagonizada por el actor británico Daniel Craig, inauguró este miércoles la 69 edición del Festival de Cine de Londres (LFF).

La cinta de misterio del director estadounidense Rian Johnson fue recibida con aplausos por la prensa y la crítica especializada en el pase inaugural que marcó el arranque oficial del certamen, que abarcará 247 títulos y convertirá a la capital británica en el epicentro del cine hasta el próximo 19 de octubre.

Craig retoma el papel del excéntrico detective Benoit Blanc, tras 'Knives Out' (2019) y 'Glass Onion' (2022), y se traslada hasta el tranquilo pueblo de Chimney Rock para resolver un caso que oscila entre lo espiritual y lo terrenal y, a priori, parece carente de explicación lógica.

La trama gira en torno a la pequeña parroquia de la localidad, a donde llega el joven Jud Duplenticy, un exboxeador convertido a sacerdote (Josh O'Connor) para ayudar al huraño monseñor Wicks (Josh Brolin), pero un repentino asesinato revolucionará la comunidad y a sus feligreses, encarnados, entre otros, por Glenn Close, Andrew Scott, Jeremy Renner o Kerry Washington.

Enmarcado en el género del 'whodunnit' -¿quién lo hizo?-, el filme sigue el clásico juego de adivinar el asesino, al puro estilo Agatha Christie, pero durante casi dos horas y media presenta giros argumentales y surrealistas sin dejar de lado el humor, con escenas desternillantes y con Craig y O'Connor desplegando su gran vis cómica.