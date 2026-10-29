“Tengo 60 años y aún sigo al maestro”: la nostalgia de Mazinger Z toma Lucca Comics

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Tengo 60 años y todavía me encuentro siguiendo al gran maestro". Alessandro, italiano, resume con estas palabras la pasión y nostalgia que ha llevado a cientos de fans a hacer cola en Lucca (centro de Italia) para ver a Go Nagai, el dibujante japonés que creó 'Mazinger Z', aquel poderoso robot que marcó la infancia de varias generaciones. Entre las pelucas de colores y las armaduras de los jóvenes aficionados al 'cosplay', hombres y mujeres que hoy rondan los cincuenta y sesenta años hacen cola para ver al "padre" de los robots gigantes, convertido en una de las grandes estrellas del festival "Lucca Comics & Games" en su 60 aniversario.

El regreso del maestro

El propio Nagai (Wajima, 1945) se ha mostrado sorprendido por la dimensión que ha alcanzado el festival desde su anterior visita a la ciudad toscana. "Estuve en Lucca una vez hace unos 40 o 50 años, y me doy cuenta de que, en comparación con aquella época, el evento ha crecido muchísimo", señaló el autor a los medios, cuya conexión con Italia nació mucho antes del éxito de sus criaturas metálicas. "Cuando era niño, descubrí la 'Divina Comedia' de Dante; me cautivaron las ilustraciones de Gustave Doré, y aquel mundo despertó en mí el deseo de crear algo propio algún día", revela sobre la chispa que desató su universo creativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Go Nagai fue el primero en imaginar, y dibujar, a un humano controlando a un gran robot desde su interior, una idea que cambió el panorama de la animación japonesa posterior. Y no solo en el terreno del cómic: también dio un vuelco al anime y sirvió de inspiración a cineastas de todos los rincones del mundo. Pese a las críticas iniciales por su crudeza —en la España de los setenta la censura recortó dos tercios de la serie original—, el historietista siempre defendió el trasfondo moral de su universo mecánico.

Una generación marcada por Go Nagai