Tecladista de Café Tacvba lanza su primer sencillo como solista

“Nunca la había presentado a la banda porque sospechaba que la letra no resonaría con ellos. Pero luego encontré otro boceto de una canción con un tempo similar, fusioné las dos ideas, y de repente todo cobró sentido”, detalla Meme sobre el proceso creativo de Princesa.

“La gente me decía que los bosques y el agua me inspirarían, pero al principio me sentí más solo que nunca”, confiesa Meme.

Con el tiempo, esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre los ecosistemas naturales y emocionales, influyendo profundamente en su proceso creativo.

Los fans de Café Tacvba ya conocen el lado romántico de Meme a través de canciones como Eres, considerada uno de los grandes himnos del rock latino y la canción más reproducida de Tacvba, lanzada originalmente en su álbum de 2003 Cuatro Caminos.