Sia vende la mitad de su catálogo musical y apuesta por un show de avatares

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantautora australiana Sia traspasó el 50% de su catálogo musical a Pophouse, firma sueca de inversión y entretenimiento, en una operación de 180 millones de dólares que abre además la puerta a un espectáculo digital construido sobre sus canciones. Pophouse, cofundada por Björn Ulvaeus, integrante de ABBA, adquirió la mitad de los derechos de publicación y de las grabaciones maestras de la artista. La compra deja fuera su nombre y su imagen. En un comunicado, la empresa confirmó el acuerdo sin mencionar el precio y dijo que acompañará a la cantante "en el desarrollo de nuevas iniciativas creativas, mientras continúa administrando su influyente obra".

Music Business Worldwide calculó que el pago implica un valor de 360 millones de dólares para el catálogo completo. Una fuente citada por Rolling Stone estima que las canciones de Sia generan unos 18 millones de dólares al año en regalías de composición e interpretación.

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Huella digital

El proyecto digital llevará su sello. De acuerdo con Rolling Stone, se trata de una producción inmersiva con avatares que incluiría sus temas como intérprete y como autora para otros artistas, e incorporaría su voz en éxitos globales como Diamonds, de Rihanna. La fuente precisó que el estreno está al menos a un par de años de distancia, que la planificación se encuentra en una etapa temprana y que el espectáculo podría recorrer ciudades seleccionadas. Sia se refirió a la alianza en un mensaje a sus seguidores. "No pude hacerlo sola, fue un esfuerzo 100% grupal y les debo una gratitud infinita por su cariño y cuidado, que me ha traído hasta aquí", escribió la cantante.

Instagram

Y agregó: "Próximamente, una colaboración muy especial con @pophouse.ent. Espero compartir nuevas canciones, nuevas ideas y mi riqueza con quienes la necesiten". Pophouse conoce bien este terreno. Fue inversionista fundador de ABBA Voyage, el espectáculo de avatares que se presenta desde 2022 en el ABBA Arena, en el este de Londres.