Rosalía estrenará mundialmente su nuevo single, “Omega”

El piromusical ofrecerá, por segundo año consecutivo, una banda sonora de autor, espectáculo que esta noche protagonizará Rosalía, un día antes de su cumpleaños.

Este lunes Rosalía anticipó un pequeño fragmento de aparentemente una copla, y que podría formar parte de su próximo proyecto musical.”Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao”, canta en un audio que ha compartido con los seguidores de su canal en WhatsApp.