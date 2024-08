Así reaccionó Rosalía contra los que la acusan de no bañarse

MADRID, ESPAÑA.- La cantante Rosalía se mostró indignada en redes sociales tras que algunos usuarios la señalaran por la apariencia de su cabello y su higiene, pues la acusaron de no bañarse.

Y es que algunos usuarios en las redes sociales afirmaron que el cabello de la cantante española lucía sucio y descuidado.

Ante los comentarios, la intérprete de “Despechá” no tardó en aclarar, un poco alterada, sobre la buena higiene que mantiene y las razones por las que su cabello se ve así.

“La gente siempre me dice, porque tengo el pelo rizado, mira... no te duchas. Yo me ducho un montón y por eso no me gusta que me digáis esto. Yo me ducho. Se dijo, y se tuvo que decir”, comenzó diciendo evidentemente molesta,

“Mira mi raíz, siempre impoluta ¡impoluta! (limpio) Tenía que decírselos”, expresó mientras movía su extensa cabellera.

Añadió: “Solo porque tengo el pelo rizado... es que la gente con pelo rizado si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo ahí perfecto todo el rato. Yo no me tiro muchas cosas al pelo porque quiero tenerlo largo”.