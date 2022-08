Raquel Aguilar conquista paladares con sus recetas y productos saludables en ‘Feliz sin dieta’

Pero eso no es todo, la capitalina decidió ir más allá con ‘Mokra ’, un pequeño emprendimiento en el que ofrece delicias tradicionales y naturales como: chimichurri, cremas de maní, dulce de leche, entre otros.

Es una página nutricional donde rompo estigmas de belleza, desmiento mitos y oriento a muchas personas a seguir un estilo de vida feliz sin dietas restrictivas, dando a conocer que ser saludable no es ser aburrido y mucho menos comer simple, demuestro mucho mi día a día y así ejemplificó una vida saludable, deliciosa y variada en nutrientes.

Realmente mi carrera tiene un atraso grande en los últimos pasos de los graduandos. Hace más de 3 meses culminé mi práctica profesional y no tengo ni señales de cuando comenzaré mi social, muchas generaciones han esperado hasta un año por comenzar su social, así que no tengo respuesta. En cuando a mis asignaturas ya las culminé.

Desde pequeña me gusto el área de los negocios y a los 8 años ya tenía por meta tener un restaurante y un hotel. A medida fui creciendo el área de la salud me intrigó más y más para poder saber cómo funciona el cuerpo humano, por otra parte mi papá se dedicó a la agricultura y administración y me gustó mucho lo que hacía, así que en decimo grado de colegio me orienté con una docente en buscar mi mejor profesión y resultó ser nutrición ya que es una carrera tan amplía y puedo desenvolverme en múltiples áreas, como yo lo deseo.

Gracias a Dios cuento con apoyo de personas sabias que me ayudan a sentirme acompañada, es de tener una coraza fuerte para dedicarse al medio de las redes sociales, sin embargo, nada es imposible.

Sin embargo, llegar hasta aquí ha sido un verdadero reto para la estudiante, no solo por las limitaciones que existen en el país para los emprendedores, sino también por las críticas en redes sociales.

¿Qué pasó en el Hospital Escuela?

Durante estaba realizando mi práctica profesional, me encontré con múltiples pacientes con necesidades extras a las que se le ofrecía en la institución y varios de ellos con angustia porque no sabían como mejorar y eso toca el corazón de uno. Recibí un curso de suplementación por parte de UNAH, decidí aplicar mis conocimientos en pacientes con el apoyo de una de las personas que formaba parte de la farmacéutica quien impartió el curso en la universidad y brindaba ayudas a la institución en ciertos casos, asimismo le informé a un paciente con la persona de la farmacéutica sobre otra clínica donde le podrían ayudar mejor en sus limpiezas de heridas como alternativa, ya que ahí solo recibía lavado de agua y jabón físicamente, lastimosamente no se lo comuniqué a mi supervisora y fue un error mío por el cual aprendí a las jerarquías para evitar problemas.

¿Hubo dinero de por medio?

No, yo no gané dinero de esto, lo único que quería hacer es ayudar de la mejor manera a un paciente con su problema. Yo me había puesto en papel de ayudar más, sin embargo fue malentendido, porque lo que aprendí sin duda a aclarar mejor las situaciones.

¿Una vez graduada, planea colegiarse?

¡Claro!

A su criterio, ¿cuáles serían tres factores para ser un gran nutricionista?

Siempre ser empático con el paciente. Ser audaz en resolver problemas. Actualizarse todos los días con la ciencia de nutrición. Emprender en Honduras es... De valientes.

¿Algo que le hubiese gustado que le dijeran o saber antes de emprender?

Sí, que el dinero no lo es todo. Emprender es de inteligencia y lógica, muchos retos no se resuelven con solo dinero sino con audacia.

