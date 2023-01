Oscars 2023: ellos son los nominados

Todd Field

MEJOR GUION ADAPTADO

Sin novedad en el frente

Living

Glass Onion

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

MEJOR GUION ORIGINAL

El triángulo de la tristeza

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelmans

Tár

MEJOR ACTRIZ

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Risereborough,

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes

Cate Blanchett, por TÁR

Danielle Deadwyler, por Till, el crimen que lo cambió todo

MEJOR ACTOR

Brendan Fraser, por La ballena (The Whale)

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Bill nighy, por Living

Paul Mescal, por Aftersun

Austin Butler, por Elvis

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Stephenie Shu, Todo a la vez en todas partes

Hong Chau, por La ballena

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes

Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Brian Tyree Henry, por Causeway

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho de Guillermo del Toro

Red

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

‘Lift Me Up’, de Black Panther: Wakanda Forever

‘Naatu Naatu’, de RRR

, de Todo a la vez en todas partes

‘Applause’, de Tell It Like a Woman

MEJOR BANDA SONORA

Sin novedad en el frente

Babylon

Los Fabelmans

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Argentina, 1985, de Argentina

Sin novedad en el frente, de Alemania

Close, de Bélgica

Decision to Leave, de Corea del Sur

RRR, de India

MEJOR CORTO DE FICCIÓN

An Irish Goodbye, de Tom Berkeley y Ross White

Le Pupille, de Alice Rohrwacher

The Red Suitcase, de Cyrus Neshvad

Ivalu, de Anders Walter

Night Ride

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

The elephant whispers

All the beauty and the bloodsehd

As Far as They Can Run, de Tanaz Eshaghian (director, producer), Christoph Jörg (producer)

The Flagmakers, de Sharon Liese y Cynthia Wade

The Martha Mitchell Effect, de Anne Alvergue

Nuisance Bear, de Gabriela Osio Vanden

38 at the Garden, de Frank Chi

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse, de Peter Baynton

The Flying Sailor, de Wendy Tilby y Amanda Forbis

Ice Merchants, de João Gonzalez

My year of dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It, de Lachlan Pendragon

MEJOR DOCUMENTAL

All That Breathes, de Shaunak Sen

Descendant, de Margaret Brown

Fire of Love, de Sara Dosa

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Daniel Geller y Dayna Goldfine

Navalny, de Daniel Roher

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelmans

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Todo a la vez en todas partes

Elvis

El viaje a París de la señora Harris

MEJOR FOTOGRAFÍA

Elvis

El imperio de la luz

Los Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

MEJORES EFECTOS VISUALES

Nope

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Top Gun: Maverick

Black Panther: Wakanda forever

MEJOR MONTAJE

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Tár

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

The Batman

Elvis

Sin novedad en el frente

Black Panther: Wanda forever

La ballena

MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick