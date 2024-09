Olivia Munn es madre por segunda vez tras vencer el cáncer de mama

6

En marzo, la intérprete de 43 años, informó por medio de su cuenta de Instagram la complicación médica que atravesaba desde hace aproximadamente un año por un cáncer “agresivo y de rápido movimiento” en sus dos senos.

“Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, partió diciendo la actriz de Iron Man: 2.

“En los últimos diez meses he tenido cuatro operaciones, muchos días en la cama y no puedo contabilizar cuánto he aprendido sobre el cáncer, sus tratamientos y las hormonas. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no tengo tiempo para ello, porque estoy concentrada en que las emociones no afecten a mi capacidad para estar con la cabeza despejada”

“No habría encontrado mi cáncer hasta dentro de un año, en mi próxima mamografía programada, excepto que mi obstetra y ginecólogo, el Dr. Thaïs Aliabadi, decidió calcular mi puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama. El hecho de que lo hiciera me salvó la vida”, cita el comunicado.