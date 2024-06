Olivia Munn estaba “devastada” al ver su cuerpo tras la doble masectomía

“Lloré de una manera que creo que nunca había llorado en mi vida. Lloré. Estaba devastada. No me reconocía”, contó la actriz, quien luego se enfrentó a la indecisión de colocarse implantes más grandes, aún cuando no era lo que deseaba, pero debido a la extirpación significativa de tejido era lo que necesitaba.

“Todo lo que me importaba era estar viva y estar aquí para mi bebé. Pero dejando eso de lado, un día la gente olvidará o no sabrá, o tal vez nunca contaré a las personas que tuve cáncer, pero me mirarán y dirán, ‘Oh, qué mal trabajo de senos’”, agregó.

Pero, si destacó que una de sus más grandes preocupaciones a partir de ese momento era cómo se iba a vestir con sus nuevos senos. “Pensé: ‘Oh, hay tantas cosas que nunca podré usar’,” compartió. “Parecía que alguien me quitó los senos, luego usó cinta, papel y Tupperware y dijo, ‘Aquí está’”, agregó.