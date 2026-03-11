Nuevas noticias sobre los Globos de Oro: agendan próxima fecha y presentadora

Los Ángeles, Estados Unidos.- La gala de la 84º edición de los Globos de Oro se celebrarán el 10 de enero con la comediante Nikki Glaser repitiendo como anfitriona de estos premios, considerados la antesala de los Óscar.

"Estoy encantada de presentar los Globos de Oro por tercera vez, no solo porque es el mejor trabajo que he tenido, sino porque mi hermana tiene tres hijos y ahora seremos iguales ante los ojos de mis padres y del Señor", indicó Glaser en un comunicado de la organización de estos galardones. Los Globos de Oro vuelven a confiar en Glaser, la primera mujer en presentar estos premios en solitario y que ha logrado "conquistar al público constantemente con sus monólogos de apertura", añadió el organismo. La ceremonia se transmitirá en vivo en la cadena de televisión CBS y en línea desde Paramount+ en Estados Unidos.

'One Battle After Another', la película de Paul Thomas Anderson que sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a rescatar a su hija adolescente de su antiguo némesis, se alzó con cuatro premios en las categorías de cine en comedia o musical en la vigente edición, que premió por segundo año consecutivo al cine brasileño con 'El Agente Secreto' como mejor proyecto internacional. También Wagner Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a Mejor actor en una película de drama, siguiendo los pasos de su connacional Fernanda Torres, quien en la pasada edición logró el mismo hito en la categoría femenina por el filme 'I’m Still Here' ('Todavía Estoy Aquí').

Sobre Glaser

Nikki Glaser es una comediante, actriz y presentadora estadounidense, conocida por su humor directo y sin filtros sobre temas como relaciones, sexo y cultura pop.