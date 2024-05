Fallen Idols: Así es el documental que expone a Nick Carter como violador

“Fallen Idols: Nick and Aaron Carter no sólo ofrece una comprensión más profunda de las acusaciones, sino que también narra la intensa reacción que han enfrentado los acusadores de Nick desde su decisión de hablar públicamente y el impacto duradero que ha tenido en sus vidas”, reza la sinopsis de ID sobre el documental.

Schuman dio los pormenores de la supuesta violación por parte de Nick en 2003, cuando los dos estaban grabando The Hollow.

Según la mujer, la invitó a ella y a un amigo a su apartamento para una “reunión informal” en Santa Mónica y aseveró que Nick la llevó al baño para empezar a practicarle sexo oral a la fuerza.

“Él continúa besándome y luego me pone sobre el mostrador. Puedo sentirlo desabrocharme los pantalones y lo detengo y le digo: ‘No quiero ir más lejos’. Pero él no me escuchó, a pesar de que yo me resistí y le dije que no. Empezó a practicarme sexo oral, lo cual fue horrible”, contó.

“Apagué la luz para no tener que verlo, verlo a él, ver nada de eso. Seguía encendiéndolo y diciéndome que quería mirarme, lo cual era aún más humillante y asqueroso. Ni siquiera sé cuánto tiempo duró”, agregó Schuman, explicando que el cantante luego la obligó a hacer lo mismo: “Se quita los pantalones, se pone en el mostrador y dice: ‘Ahora hazlo conmigo’”.