Murió la nieta de Snoop Dogg a los 10 meses de edad: esto se sabe

California, Estados Unidos.- El rapero Snoop Dogg y su familia atraviesan uno de los peores momentos de su vida luego que se conociera sobre el fallecimiento de su nieta de 10 meses de edad. La noticia fue dada a conocer por la hija menor del cantante, Cori Broadus, quien desde el inicio compartió el delicado estado de salud en el que se encontraba su bebé. "Me quiero unir a ti"; "Se supone que tú debías enterrarme a mí, no yo a ti Codi"; "Esperando que alguien me diga que despierte y que esto es solo un mal sueño", fueron los mensajes con los que Cori compartió la trágica noticia del fallecimiento de su hija.

Según se conoció, la menor había sido dada de alta tras una larga hospitalización, sin embargo, 20 días después falleció luego de no poderse recuperar. La bebé, que fue llamada Codi, nació de forma prematura en marzo de 2025, a los 6 meses de gestación de la madre. La pequeña pasó su corta vida ingresada en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Cori Broadus enfrentó complicaciones durante casi todo su embarazo, luego que fuera diagnosticada con el síndrome HELLP, -complicación obstétrica grave y potencialmente mortal, considerada una variante severa de la preeclampsia, que suele ocurrir en el tercer trimestre o posparto-. Por lo que el diagnóstico llevó a los doctores a optar por una cesárea de emergencia a las 25 semanas de embarazo con el objetivo de proteger la vida de la madre y de la bebé. En aquel momento, Cori publicó: "La princesa llegó a los 6 meses. He llorado y llorado, he comparado y comparado, culpándome a mí mismo porque no era capaz de darle todo lo que necesitaba. ¡Pero no importa lo que pase, Dios siempre me muestra que Él me tiene! La pequeña llegó a las 25 semanas y ¡es la mejor! Gracias a ti Dios por llevarme tan lejos".