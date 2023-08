Muere el actor que dio vida a Pee-wee Herman

La publicación, acompañada de una foto de Reubens, incluyó un corto comunicado firmado por el actor en el cual hablaba sobre su decisión de mantener su estado de salud de forma reservada.

“Por favor, acepten mis disculpas por no haber hecho público a lo que me he enfrentado los últimos seis años”, escribió Reubens.

“Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.