“La primera madre hondureña en Miss Universe”: Así reaccionó Stephanie Cam, Miss Honduras 2024

Confesó que su motivación para venir a Honduras a participar en el certamen fue su deseo de motivar a otros con su ejemplo, pues el reto no fue fácil para ella.

CORTÉS, HONDURAS.- “La primera madre hondureña yendo a Miss Universe . No lo puedo creer, yo siento que estoy soñando ahorita”, dijo Stephanie Cam a EL HERALDO tras ser coronada como la nueva Miss Honduras 2024 .

“La pregunta fue un poco pensativa para mí porque fue algo que yo he pasado en mi vida antes, pero estoy muy feliz y orgullosa de mí, porque he pasado muchos desafíos y experiencias y estoy aquí parada... Soy fuerte. No tengo amargura dentro, nunca cambié porque las cosas pasaron”, enfatizó.

“Yo te amo, Honduras. Buenas noches”, finalizó la hermosa Miss Honduras 2024.