Mezclar sus restos con los de su perro: Última voluntad de Shannen Doherty

Además, Shannen pidió que su funeral fuera privado, pues no quería personas que no tenían una relación sincera con ella, pues algunos podrían asistir por motivos de presión social.

“Hay mucha gente que creo que se presentaría y que no quiero allí. No quiero que estén porque sus razones para asistir no son necesariamente las mejores (...) “Ellos asistirían porque es lo políticamente correcto, y no quieren quedar mal, así que quiero quitarles esa presión”, expresó.

Añadió: “Quiero que mi funeral sea como una fiesta de amor”.

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y luego de un breve período de remisión, la enfermedad regresó en 2017. En 2023, Doherty reveló que el cáncer se extendió a su cerebro y huesos.