“Siempre he dicho que Cazzu sufrió en silencio, y sigo diciendo que Cazzu sufre en silencio. Mi respeto y mi admiración hacia ella es muy grande porque sufrir en silencio es más difícil que cuando lo expresamos y cuando estamos emocionados y decimos: ‘ay, soy feliz’. No. Mi respeto muy grande para ella”, dijo sobre la argentina.

Asimismo, auguró un futuro brillante y de mucho éxito para Cazzu.

“Ella va a salir mucho adelante, vamos a ver una Cazzu diferente, totalmente diferente, no tan roquera, más amorosa, y esa niña le llegó a su vida en un momento muy importante porque Dios no nos da nada que no nos merezcamos. Esa niña va a ser su compañera y guía siempre”, afirmó.