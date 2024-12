Laura Pausini sufre caída en pleno concierto en Milán

A pesar de la aparatosidad del incidente, la artista de 50 años se levantó rápidamente y siguió con su presentación, demostrando profesionalismo y entrega. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre lo sucedido, Pausini compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de gratitud hacia sus seguidores:

”Milán eres. Eres la fuerza que no tengo cuando me temo que no puedo hacerlo. Eres la ovación más larga. Eres la voz en mi voz. Seis noches. Más de 60 mil personas. Solo puedo inclinarme ante ti. Gracias”.