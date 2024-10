Lady Gaga: “Joker 2 está hecha para verse en salas de cine”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando la secuela de Joker llegó a su confirmación, una de las novedades que cobró mayor relevancia fue la incorporación de Lady Gaga al cast principal. Las expectativas sobre su interpretación de Harley Quinn no han hecho más que ir en aumento.

¿Cuál fue tu reacción al guion y tus primeras impresiones sobre tu papel en la secuela? Al principio, cuando leí el guion, me entusiasmó el espacio tan amplio para jugar. Sentí que, aunque el guion tenía una intención definida y era muy clara, narraba una historia de amor y que la forma de contarla sería distinta a todo lo que habíamos hecho o visto antes. Eso también significó que Harley debía ser un personaje que nunca habíamos experimentado antes. Entonces, una de las cosas favoritas del guion fue lo real que ella era.

Sobre trabajar con Joaquin Phoenix...

Amé trabajar con Joaquin. Fue increíble vivir todo ese proceso con él. Aprendí mucho sobre actuación, trabajando con él, y me divertí mucho haciendo toda la música con él y las rutinas de baile.”

¿Lograste revelar las emociones de Harley a través de la música?

Una de mis canciones favoritas de toda la película fue Close to You, porque en ese momento muy, muy tenso entre ellos dos —que descubrimos después de rodar muchas, muchas veces la escena— había una especie de juego en la audacia de Harley de hacer. . . cualquier cosa para estar cerca de Joker. Entonces, esta canción se convirtió en una especie de diversión para ella y le grababa a él de forma no literal.

Los sentimientos de Harley por Arthur y Joker, ¿qué tan profundo hijo?

Para mí, al principio de la película, Harley no sabe en absoluto quién es ella, simplemente... todo es para él. Quiero estar cerca de ti. Quiero ser importante para ti. Quiero hablar contigo. Quiero salir de aquí. Harley es un poco irracional en su búsqueda de Joker y Arthur. Creo que es a través de ese amor como descubre quién será el resto de su vida.