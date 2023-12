La quiniela de los Oscar 2024: Las favoritas a Mejor película

La falta de respaldo unánime de los grupos de críticos podría indicar que “Oppenheimer” no tiene la ventaja tan sólida como se piensa.

“A pesar de la pérdida en la lista de finalistas de Efectos visuales, Nolan & Co. deberían sentirse satisfechos”, apunta Valture. Tras ella, busca un lugar Killers of the Flower Moon, el último drama de Martin Scorsese sobre los asesinatos de Osage.

Sin embargo, ¿podría este relato extenso ser demasiado similar a “Oppenheimer” para ganar terreno en la recta final? Aunque ha enfrentado críticas, el destacado esfuerzo de Scorsese por resaltar la perspectiva de Osage, con Lily Gladstone como eje central, podría ser la clave.