Kylie Jenner estaría saliendo con el actor Timothée Chalamet

Asimismo, el joven actor de 27 fue captado saliendo de una exhibición de arte en Santa Mónica, California, y en las afueras del lugar, el joven no se montó a su carro sino que se quedó esperando que pasaran por él. Minutos después apareció la camioneta Lincoln Navigator de Kylie que se detuvo frente a él.

Desde 2017 la empresaria del maquillaje comenzó una relación con el rapero Travis Scott, misma que ha tenido altas y bajas, pues constantemente han terminado y han regresado.

Una persona cercana a Kylie confesó que actualmente la joven madre no está junto al cantante. “Se han separado varias veces en el pasado” mencionó, no obstante dejó ver que posiblemente los padres de Stormi y Aire no hayan puesto punto final a su relación.