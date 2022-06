CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Kim Kardashian habló por primera vez tras la polémica que generó el uso del icónico vestido de Marilyn Monroe en el Met Gala por los supuestos daños irreversibles que le habría hecho.

En las últimas semanas ha recibido fuertes críticas luego que se divulgaran unas imágenes del antes y después de cómo habría quedado el vestido luego que la socialité lo usara.

Fue para una entrevista en el programa Today que la empresaria explicó que fue imposible dañarlo por los excesivos cuidados que tuvo para poder modelarlo, además que no lo usó por mucho tiempo.

“La respeto (a Marilyn). Entiendo cuánto significa este vestido para la historia de Estados Unidos y con el tema (De la Met Gala) siendo estadounidense, pensé qué es más estadounidense que Marilyn Monroe cantando Happy Birthday al presidente de los Estados Unidos”, mencionó Kardashian.

Kim, explicó: “Fue todo un proceso. Me presenté a la alfombra roja en bata y pantuflas y me puse el vestido en la parte inferior de la alfombra, subí las escaleras. Probablemente lo tuve puesto durante tres minutos o cuatro minutos, y luego me cambié en la parte superior de las escaleras”.

La socialité, al ser cuestionada si arruinó la pieza, contestó: “No... Ripley (y yo) trabajamos muy bien juntos. Había manipuladores con guantes que me lo pusieron”.