Karla Sofía Gascón roba el protagonismo en la Fashion Week Madrid y desata la polémica

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz española Karla Sofía Gascón fue la protagonista este viernes del desfile del diseñador Pablo Erroz en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que apostó por "contar con personas más allá de las modelos".

El diseñador marca con sus prendas un discurso y una filosofía de vida que en esta edición vincula al concepto 'The residence', "como si se tratara de una residencia de artistas donde se ponen en común ideas de todo tipo".

"Cuando hablamos de mí me gusta hablar de universos, de conectar personas", señaló Erroz hoy a EFE, una razón por la que han desfilado Gascón y la artista plástica Susy Gómez, también española, con las que interrelaciona cultura y moda.

Un desarrollo de marca que le lleva hacia otras disciplinas como el diseño de muebles, una colaboración con una bodega o la más actual de prendas para mascotas con las que han desfilado dálmatas y chiguaguas, y cuyos beneficios en la venta promoverán la adopción responsable.