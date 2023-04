¿Jenna Ortega está pensando en dejar la actuación?

Los padres de la actriz dejaron que se dedicara a la actuación cuando era solo una niña. Desde entonces ha pasado la mitad de su vida acumulando créditos constantemente con programas como Stuck in the Middle y películas como Yes Day y The Fallout.

Y su más reciente proyecto Merlina ha logrado que Jenna Ortega reciba más atención que nunca, lo que ha llevado a la serie a convertirse en un verdadero éxito de audiencia.

“Cuando me elogian, no me lo creo del todo. Siento que la gente me ve de una forma en la que yo no me veo a mí misma”, dijo Jenna a Elle.