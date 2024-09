Jamie Lee Curtis celebra por lo alto el primer Emmy de su trayectoria

La actriz estadounidense fue una de las galardonadas de la segunda noche de los Creative Arts Emmys que se entregaron durante el fin de semana y que reconocen las categorías técnicas de estos premios que otorga la Academia de Televisión de Estados Unidos.

En la ficción, Lee Curtis dio vida a Donna Berzatto, la madre de Carmy, el atormentado y talentoso chef a quien da vida Jeremy Allen White, en el episodio de la serie de FX llamado Fishes.

En sus publicaciones, la intérprete agradeció especialmente a su equipo de trabajo, entre ellos, al guionista del episodio Chris Storer, a Allen White y a Ayo Edebiri, quienes también disputarán un galardón el próximo domingo en las categorías de Mejor actor y actriz de una serie de comedia.

Lee Curtis había sido nominada a un Emmy anteriormente en 1998 por su trabajo en la película para televisión Nicholas’ Gift, pero no se coronó como ganadora hasta este domingo.

En su carrera la actriz de 65 años de edad también ha sido reconocida con premios como el Oscar a Mejor actriz de reparto por su actuación en Everything Everywhere All at Once (2023) y dos Globos de Oro, uno por la serie Anything but Love (1990) y otro por la película True Lies (1995).

La serie de drama Shogun lidera la 76 edición de los Emmy con 25 nominaciones, de las cuales ya triunfó en 14 categorías, seguida de The Bear, que rompió el récord de nominaciones a Mejor serie de comedia con 23 menciones, de las cuales ya se coronó en siete apartados este fin de semana.

El resto de los ganadores se darán a conocer el 15 de septiembre en una gala televisada que se llevará a cabo en el Teatro Peacock de Los Ángeles.