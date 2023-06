James Cameron sobre escena de la puerta en Titanic: “La discusión parece nunca tener fin”

KAPUSKASING, CANADÁ.- Tras hundirse en su viaje inaugural hace más de un siglo, el Titanic y su historia han generado una gran fascinación. Y desde que fue descubierto en 1985, el naufragio ha sido visitado por investigadores, exploradores, turistas y cineastas.



Uno de sus más famosos visitantes fue el director James Cameron, a cargo de la taquillera Titanic (1997), protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes interpretaban a dos pasajeros de diferentes clases sociales que viven una intensa historia de amor a bordo.



La película también es conocida por el éxito de la cantante Celine Dion, My Heart Will Go On, así como por la escena en la cual Jack, el personaje de DiCaprio, rescata a Rose (Winslet) al empujarla sobre una puerta que flotaba en el mar, sacrificándose en el proceso.



La popularidad de la producción es tal que pasado un cuarto de siglo de su estreno persiste el debate de si la puerta era lo suficientemente grande para albergar a Jack y a Rose.



La discusión es uno de los ejemplos de como la historia del Titanic “nunca parece tener fin”, dijo Cameron en una rueda de prensa este año para marcar el relanzamiento por el 25º aniversario.



“El Titanic tiene esa especie de cualidad de novela perdurable, casi mítica. Y tiene que ver, creo, con el amor, el sacrificio y la mortalidad. Los hombres que se apartaron de los botes salvavidas para que las mujeres y los niños pudieran sobrevivir”, dijo.