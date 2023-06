¿Cómo fue que Keanu Reeves perdió a su pareja y a su hija hace más de 20 años?

BEIRUT, LIBANO.- Es uno de los actores favoritos de la industria, no solo por los emblemáticos roles que ha interpretado a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria, sino también por su personalidad misteriosa, alta calidad humana y atípico sentido del humor. Keanu Reeves es, en sí mismo, todo un personaje.



Pero lo cierto es que el actor no ha tenido una vida personal fácil. Diferentes tragedias lo han marcado con el paso de los años y han forjado en él una resiliencia incomparable. Maltratos durante su infancia, un padre traficante de heroína, la enfermedad de leucemia de su hermana y la muerte de su mejor amigo (River Phoenix) son solo parte de su doloroso pasado.



Sin embargo, las dos pérdidas más duras en la vida del intérprete se remontan a la primera construcción de hogar que él mismo luchó por formar. Jennifer Syme, una aspirante a actriz y asistente de dirección, quien al poco tiempo se convertiría en su gran amor de pareja, y la pequeña Ava Archer, la primogénita de ambos que no pudieron disfrutar, viven en la memoria de Reeves.



Aunque han pasado más de dos décadas de ambos sucesos, muchos de los seguidores del actor desconocen qué fue lo que realmente sucedió con la familia que este comenzaba a establecer y que le hacía tanta ilusión. Y aunque se trata de una historia sumamente triste, forma parte de la construcción de la persona que es hoy.