Gwyneth Paltrow protagonizará la serie de suspenso The Apology

Los Ángeles, Estados Unidos.- Gwyneth Paltrow ha realizado varias apariciones en series de televisión, pero es Netflix la compañía que finalmente le dará su primer protagónico en la pantalla chica.
La producción titulada The Apology que corre a cargo de A24, llegará a la plataforma de streaming con dos temporadas confirmadas, que serán dirigidas por Thomas Vinterberg, ganador del Oscar por "Otra ronda", con guion de Joe Murtagh.
La serie es un drama de suspenso que sigue a Evelyn Amspoker, interpretada por Paltrow, y a su esposo Caleb, una pareja que intenta sobrellevar el asesinato de su hijo, ocurrido 18 años atrás en un caso que conmocionó al país.
La historia toma un nuevo rumbo cuando un desconocido aparece y confiesa el crimen, lo que inicialmente parece abrir la posibilidad de hacer justicia. Sin embargo, la esperanza de la pareja se desvanece cuando descubre que el responsable podría recibir una reducción de su condena.
Ante esa posibilidad, Evelyn y Caleb toman un camino radical: tomar la justicia por sus propias manos, lo que les conducirá a un terreno marcado por el dolor, la desesperación y los dilemas morales.
Un paso hacia la carrera en televisión
Paltrow ha desarrollado una extensa carrera en el cine, por lo que su participación en The Apology representa un paso importante en su trayectoria televisiva.
La ganadora del Oscar a Mejor actriz por "Shakespeare enamorado" (1998) ha participado anteriormente en producciones para la pantalla chica, como los cinco episodios de la comedia musical Glee, donde interpretó a Holly Holliday. También formó parte del elenco de The Politician, la serie de Netflix creada por Ryan Murphy, en la que tuvo un papel secundario.
En el cine, Paltrow ha protagonizado títulos como "Emma" (1996), Proof (2005), y Two Lovers (2008), además de interpretar a Pepper Potts en varias películas del universo cinematográfico de Marvel.
Por el momento, no se han anunciado la fecha de estreno ni otros detalles sobre el calendario de producción de The Apology.