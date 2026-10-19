Gwyneth Paltrow protagonizará la serie de suspenso The Apology

Los Ángeles, Estados Unidos.- Gwyneth Paltrow ha realizado varias apariciones en series de televisión, pero es Netflix la compañía que finalmente le dará su primer protagónico en la pantalla chica. La producción titulada The Apology que corre a cargo de A24, llegará a la plataforma de streaming con dos temporadas confirmadas, que serán dirigidas por Thomas Vinterberg, ganador del Oscar por "Otra ronda", con guion de Joe Murtagh.

La serie es un drama de suspenso que sigue a Evelyn Amspoker, interpretada por Paltrow, y a su esposo Caleb, una pareja que intenta sobrellevar el asesinato de su hijo, ocurrido 18 años atrás en un caso que conmocionó al país. La historia toma un nuevo rumbo cuando un desconocido aparece y confiesa el crimen, lo que inicialmente parece abrir la posibilidad de hacer justicia. Sin embargo, la esperanza de la pareja se desvanece cuando descubre que el responsable podría recibir una reducción de su condena. Ante esa posibilidad, Evelyn y Caleb toman un camino radical: tomar la justicia por sus propias manos, lo que les conducirá a un terreno marcado por el dolor, la desesperación y los dilemas morales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un paso hacia la carrera en televisión