Grammy 2025: ¿Qué esperar de las nominaciones?

Taylor Switf y The Tortured Poets Department llega a los premios aupada en el exitosa de su gira mundial The Eras Tour, mientras que Billie Eilish presenta Hit Me Hard and Soft, su tercera álbum de estudio con el que acaba de comenzar su nueva gira.

Por su parte, Chappell Roan tiene posibilidades de convertirse en la revelación de este año gracias a The Rise and Fall of a Midwest Princess, un disco con el que se ha convertido en todo un fenómeno entre la audiencia más joven.

Según Billboard, la Academia de la Grabación añadió este año 2.000 nuevos miembros votantes (lo que eleva el número total a 13.000), con el objetivo de sumar más mujeres, personas de color y menores de 40 años.

Por un lado, si The Tortured Poets Department es nominado a álbum del año, Swift se convertirá en la mujer con más nominaciones en esta categoría relegando a Barbra Streisand.