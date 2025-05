Blake Lively testificará en juicio por acoso sexual contra Justin Baldoni

El pasado diciembre, la actriz acusó en una demanda tanto a Baldoni como a los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje de "Romper el Círculo" ('It Ends With Us').

En una demanda enmendada presentada en febrero, Lively alegó que otras mujeres también denunciaron el comportamiento de Baldoni en el set de rodaje.



Gottlieb, por otra parte, no llegó a confirmar si el esposo de Lively, el actor Ryan Reynolds, testificará en el juicio, afirmando que cree que las acusaciones de Baldoni contra Reynolds son "frívolas".



Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película y arruinar su carrera. Afirmó que Reynolds, quien no tuvo un papel formal en "It Ends With Us", reescribió una escena e hizo "cambios no autorizados al guion en secreto".



Baldoni también acusó a Reynolds de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York además de burlarse de él.