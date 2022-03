Enrique Bunbury se retira de los escenarios por problemas con su voz

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Enrique Bunbury anunció que se retirará de los escenarios después de finalizar su gira de conciertos en 2022 por problemas con su voz.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la famosa estrella del rock n roll en español, dijo que pondrá fin a su exitosa carrera de más de 35 años tras los malestares que ha venido sufriendo desde el 2015 durante su gira Mutaciones y que continuó hasta el 2019 durante su tour Expectativas.

Bunbury aseguró que la pandemia, la cancelación de las actividades culturales, incluyendo grabaciones o giras nacionales e internacionales fueron un alivio para él, pero tras retomar sus presentaciones en México corroboró que los malestares siguen, lo que lo llevó a tomar la drástica decisión.

“El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa”, escribió en la publicación.

Agregó: “Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores nos acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”.

“Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendiente de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice”, añadió.

El intérprete de “Entre dos tierras” afirmó que con esta decisión no le pone fin a su vida en la música y que en cambio le abre un sinfín de oportunidades para dejar volar su imaginación como compositor, “grabar discos, pintar y escribir libros de poesía”.

Bunbury afirmó que tiene la edad suficiente para hacer el cambio en su vida.

El originario de Zaragoza, España, agradeció el acompañamiento al público que siempre le entregó su cariño en sus 35 años de carrera.

Finalizó diciendo: “Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando mínimamente”.