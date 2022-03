Daniela Luján asegura que no se siente capaz de ser madre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Daniela Luján, la actriz mexicana de las telenovelas infantiles, no se siente lista para convertirse en madre, así lo aseguró durante una reciente entrevista.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, expresó la famosa al programa “Venga la Alegría Fin de Semana”.

LEA: Daniela Luján confesó ser víctima de acoso

Además, contó “que no le importan los estándares sociales que se les adjudican a las mujeres para ser consideradas como personas realizadas”.

“Creo que esto viene de una creencia de que ‘pues eres mujer y eso te completaría’, entonces desde esta creencia se vuelve todo como un ‘porqué’”, mencionó.

ADEMÁS: Daniela Luján rompe el silencio sobre supuesta rivalidad con Belinda

“‘No te vas a hacer cargo de la vida’, ‘no te vas a sentir sola’, ‘¿quién te va a cuidar?”, son algunas de las pregunta que le hacen a las mujeres que deciden no convertirse en madre y que para Daniela no son importantes.