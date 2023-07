Denunciante afirma en juicio que Kevin Spacey lo agarraba “como una cobra”

LONDRES, REINO UNIDO.- Un hombre que afirma haber sido agredido sexualmente por el actor Kevin Spacey dijo hoy miércoles que la estrella de Hollywood lo agarraba “como una cobra”, durante su juicio en Londres.



La supuesta víctima, que no puede ser identificada por razones legales, es el tercero de los cuatro hombres que acusan a Spacey, de 63 años, de una serie de agresiones sexuales entre 2001 y 2013.



El denunciante explicó que conoció al actor estadounidense, ganador de dos Oscar por “Belleza Americana” (1999) y “Sospechosos habituales” (1995), en un acto en un teatro del West End de Londres, en 2005.



En la grabación de una entrevista con la policía, difundida en el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de la capital inglesa, este hombre dijo que Spacey “olía a alcohol” y “parecía desaliñado” cuando llegó.



“Mi primera impresión es que parecía muy arrogante”, apostilló. “Recuerdo que me miraba de arriba abajo y miraba la zona de mi entrepierna”, insistió, añadiendo que el actor le hizo duros comentarios.



“Fue muy agresivo. Nunca oí a nadie hablarme de esta manera”, afirmó.



El denunciante aseguró que Spacey era “como una cobra” y se aferró él “con tanta fuerza que era realmente doloroso”.



“Recuerdo que me quedé helado y empujaba su brazo y me sentía aturdido y frustrado de que alguien fuera tan sórdido”, añadió.



El hombre contó que aquel entonces decidió relegar esos hechos al olvido. “Los puse en una caja y seguí con mi vida, pero esto tuvo consecuencias nefastas en mi vida y mi trabajo”, declaró.