Surgen más detalles del modus operandi de Kevin Spacey como agresor sexual

El intérprete, de 63 años, está siendo juzgado desde la semana pasada, se declaró no culpable en enero de 12 cargos de agresión sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013, sobre todo a partir de 2004, durante su época de director del teatro londinense Old Vic.

Según él, Spacey les propuso “continuar la fiesta” con alcohol y porros en la casa en la que estaba viviendo. Allí fueron el denunciante y otras personas, explicó la presunta víctima, que contó que, por error, dejó que el perro del actor saliera de la propiedad.

Según explicó, se disculpó ante Kevin Spacey, que lo abrazó diciéndole que no se preocupara.

“Me estrechó en sus brazos, le di algo así como una palmadita en la espalda. En ese momento, me besó dos veces en el cuello y me agarró por la entrepierna. Me dijo dos veces: ‘estate tranquilo, estate tranquilo’. Puse el brazo entre nosotros y lo empujé contra la pared. Le dije: ‘lo siento, chico, no juego en esa pista’”, explicó el hombre, declarándose “conmocionado”.