Amber Heard habla sobre su regreso a Aquaman 2 y admite sentir “presión”

Amber destaca la distinción de las películas independientes, como In the Fire, donde se encuentra una expresión artística y pasional, aunque con recursos más limitados.

En una entrevista con Deadline, la actriz compara su experiencia en Aquaman con su reciente película, In the Fire , y afirma: “Son proyectos muy diferentes que representan dos extremos opuestos en mi industria. Estas grandes franquicias, con millones de dólares en juego, generan una presión considerable y exigen ciertas concesiones para alcanzar el mayor éxito posible”.

Considera un privilegio poder equilibrar ambos tipos de proyectos y expresa: “Aquaman, con toda su maquinaria y franquicia, es un honor ser parte de ello. Pero también hay algo excepcional en estos proyectos más pequeños, como In the Fire, donde me enorgullece haber conocido a los cineastas y al elenco, trabajando juntos para dar vida a esta historia. Creo que el éxito radica en poder abarcar ambos aspectos”.