Sara Corrales silencia rumores sobre Gabriel Soto y abre paso a un nuevo romance

Para la colombiana es una pérdida “seguir invirtiendo tiempo y seguir hablando de algo que simplemente no fue”.

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Luego de tantas especulaciones sobre el supuesto amorío que tuvieron Sara Corrales y Gabriel Soto , la actriz decidió ponerle fin a los rumores y aclaró a ‘Venga la alegría’ que ese tema “está súper muerto, yo no voy a seguir haciendo crecer algo que no fue”.

Ante las especulaciones, Sara dijo a las cámaras de ‘Venga la alegría’ que “No somos pareja, no pongan en mi boca palabras que no he dicho”.