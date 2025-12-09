Dejando Huellas lanza agenda inclusiva “Haz que cada día cuente” para inspirar, conectar y transformar vidas

Tegucigalpa, Honduras.- Dejando Huellas, un proyecto comprometido con la inclusión, el desarrollo personal y la participación social de niños y jóvenes con síndrome de Down, lanza por primera vez su nueva agenda inclusiva titulada “Haz que cada día cuente”. Esta agenda resalta las cuatro actividades más significativas que la organización realiza cada año y que han impactado positivamente a numerosas familias: el programa radial Entre Historias, la Pasarela Inclusiva, los Emprendimientos con propósito y el Campamento anual, todos con el propósito de inspirar, conectar y transformar vidas.

“Esta agenda es más que un producto; es un abrazo, un re cordatorio diario que la igualdad de acceso se construye con acciones pequeñas y grandes. Queremos que cada persona que la use sienta que forma parte de una comunidad más consciente, solidaria y comprometida con la inclusión”, expresó Yajaira Amador, directora de Dejando Huellas. Amador destacó además que el programa Entre Historias, transmitido todos los sábados a las 9:00 a.m. por Stereo Luz 103.7 FM, se ha convertido en un espacio para inspirar a otros; mientras que la Pasarela Inclusiva, celebrada cada 21 de marzo, honra la autenticidad y las capacidades de cada participante.

Asimismo, cada fin de semana en el Bazar del Sábado, pueden encontrarse familias que emprenden con propósito, fortaleciendo su creatividad y autonomía. A esto se suma el Campamento anual, un espacio de vivencias que transforman y fortalecen los vínculos familiares. "Ver a mi hijo en la agenda es un orgullo inmenso. Nos recuerda que todos los niños y jóvenes merecen ser vistos, valorados y respetados sin importar su condición", compartió María Mondragón, madre de Juan Manuel.

Por su parte, Tirza Espino, madre de Angie Molina, comentó: “Cuando recibimos la agenda y vimos la foto de nuestra hija, no pudimos contener la emoción. Para nosotros es un reconocimiento a su esfuerzo, y a su autenticidad. Dejando Huellas ha sido una familia para nosotros.