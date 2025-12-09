  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Dejando Huellas lanza agenda inclusiva “Haz que cada día cuente” para inspirar, conectar y transformar vidas

El proyecto impulsa inclusión mediante su programa radial "Entre Historias", pasarelas, emprendimientos y campamento anual, reafirmando su compromiso de inspirar y transformar vidas

  • 09 de diciembre de 2025 a las 09:18
Dejando Huellas lanza agenda inclusiva “Haz que cada día cuente” para inspirar, conectar y transformar vidas

La agenda “Haz que cada día cuente” refleja el compromiso de Dejando Huellas de crear espacios inclusivos donde cada niño y joven sea visto y valorado.

Tegucigalpa, Honduras.- Dejando Huellas, un proyecto comprometido con la inclusión, el desarrollo personal y la participación social de niños y jóvenes con síndrome de Down, lanza por primera vez su nueva agenda inclusiva titulada “Haz que cada día cuente”.

Esta agenda resalta las cuatro actividades más significativas que la organización realiza cada año y que han impactado positivamente a numerosas familias: el programa radial Entre Historias, la Pasarela Inclusiva, los Emprendimientos con propósito y el Campamento anual, todos con el propósito de inspirar, conectar y transformar vidas.

Familias participantes, como el pequeño Alejandro y sus padres Reina Suyapa y Alejandro Ismael, muestran con orgullo la agenda inclusiva, que resalta historias, talentos y actividades transformadoras del proyecto.

Familias participantes, como el pequeño Alejandro y sus padres Reina Suyapa y Alejandro Ismael, muestran con orgullo la agenda inclusiva, que resalta historias, talentos y actividades transformadoras del proyecto.

“Esta agenda es más que un producto; es un abrazo, un re cordatorio diario que la igualdad de acceso se construye con acciones pequeñas y grandes. Queremos que cada persona que la use sienta que forma parte de una comunidad más consciente, solidaria y comprometida con la inclusión”, expresó Yajaira Amador, directora de Dejando Huellas.

Amador destacó además que el programa Entre Historias, transmitido todos los sábados a las 9:00 a.m. por Stereo Luz 103.7 FM, se ha convertido en un espacio para inspirar a otros; mientras que la Pasarela Inclusiva, celebrada cada 21 de marzo, honra la autenticidad y las capacidades de cada participante.

La organización Dejando Huellas presentó su nueva agenda inclusiva “Haz que cada día cuente”, diseñada para inspirar y promover la participación de jóvenes con síndrome de Down.

La organización Dejando Huellas presentó su nueva agenda inclusiva “Haz que cada día cuente”, diseñada para inspirar y promover la participación de jóvenes con síndrome de Down.

Asimismo, cada fin de semana en el Bazar del Sábado, pueden encontrarse familias que emprenden con propósito, fortaleciendo su creatividad y autonomía. A esto se suma el Campamento anual, un espacio de vivencias que transforman y fortalecen los vínculos familiares.

“Ver a mi hijo en la agenda es un orgullo inmenso. Nos recuerda que todos los niños y jóvenes merecen ser vistos, valorados y respetados sin importar su condición”, compartió María Mondragón, madre de Juan Manuel.

Dejando Huellas lanza agenda inclusiva “Haz que cada día cuente” para inspirar, conectar y transformar vidas
(Angie y sus padres fueron parte del lanzamiento de la agenda inclusiva. La jovencita Sofía muestra la agenda al público con orgullo.)

Por su parte, Tirza Espino, madre de Angie Molina, comentó: “Cuando recibimos la agenda y vimos la foto de nuestra hija, no pudimos contener la emoción. Para nosotros es un reconocimiento a su esfuerzo, y a su autenticidad. Dejando Huellas ha sido una familia para nosotros.

Yajaira, Lázaro y el pequeño Eleazar, destacan el valor de construir una comunidad más consciente y comprometida con la inclusión.

Yajaira, Lázaro y el pequeño Eleazar, destacan el valor de construir una comunidad más consciente y comprometida con la inclusión.

Con este lanzamiento, Dejando Huellas reafirma su compromiso de crear espacios inclusivos que impulsen sueños y transformen vidas.

La agenda 2026 ya está disponible al público a través de las redes sociales oficiales de la Organización:
Facebook: Dejando Huellas
Instagram: dejando.huellas_hn
Email: dejandohuellashn@gmail.com

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias