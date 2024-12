Dani Flow asegura que Christian Nodal le daba “likes” a su esposa

“Me encanta la polémica; a veces, no sé ni lo que se sale en el escenario, pero contentísimo de poder ocupar el lugar de la polémica”, mencionó Flow durante un concierto

Ciudad de México, México.- El reconocido reguetonero Dani Flow aseguró que Christian Nodal le daba “ likes ” (me gusta) a las fotografías de su pareja.

Dani dejó claro que Nodal no llegó a enviarle mensajes a su pareja, que vale aclarar es una de sus dos esposas. “No (le envió mensajes, ni nada más). Solo me estaban intentando molestar con la ex y yo respondí de esa forma”, aclaró.

“Lo hizo por molestar y yo también, solo por molestar”, aclaró.

Hasta el momento, el intérprete “De los besos que te di” no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones de Dani Flow.