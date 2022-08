Chrissy Teigen anuncia nuevo embarazo a casi dos años de haber sufrido un aborto

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend, anunció en redes sociales que está embarazada de su cuarto hijo.

A casi dos años de haber compartido con sus seguidores la triste noticia de que había perdido a su tercer hijo, Jack, la guapa mujer dejó ver su avanzado estado embarazo y las razones por las que lo mantuvo oculto.

Fue a través de un post de Instagram que Teigen compartió que ha sido un momento de emociones y tratamientos para lograr que sus bebé esté sano.

Afirmó que hasta el momento su embarazo ha sido “perfecto y hermoso” y que se siente esperanzada con la llegada del nuevo miembro de familia. “Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente. Mil millones de inyecciones después (¡últimamente en la pierna derecha, como pueden ver!) tenemos otro en camino”, comenzó diciendo.

Añadió: “En cada cita me he dicho a mí mismo, “está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré”, pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa. No creo que alguna vez salga de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzada y maravillosa. Ok, ¡uf, ha sido muy difícil mantener esto durante tanto tiempo!”

