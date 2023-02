Así se despidió Ana Jurka de “En casa con Telemundo”: Hoy me rompí

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-”Hoy me rompí”, fue parte del mensaje que de despedida que dio Ana Jurka, quien anunció hace unas semanas que ya no será parte del programa “En casa con Telemundo”.

“No pude escribir todo lo que sentía, ni leer como debía. Hoy me voy con mucho agradecimiento pero es imposible para mi no sentirme triste. Disculpen mis lágrimas, generalmente me ven fuerte, pero hoy me rompí”, mencionó en su mensaje ante las cámaras, momentos antes de terminar su última transmisión.

“Desde aquel momento yo era una presentadora de deportes prestada a entretenimiento y el préstamo termina hoy... quiero que sepan que me voy bien, confiando en Dios en que me voy en el momento correcto y con el corazón lleno de agradecimiento a este equipo que amo y respeto tanto!... aquí aprendí a que esta bien soltarse el pelo y bailar un rato aunque no haya música, que esta bien bajar las paredes y mostrarte vulnerable, aquí me hice más coqueta y descubrí que soy más femenina de lo que yo creía, aquí me acerque más a mi mamá, conocí a una audiencia que no conocía, me hice más sensible, aquí me hice más mujer...”, confesó la presentadora hondureña.