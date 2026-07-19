Arrestan al actor de "El ultimátum" de Netflix por violencia doméstica

Los Ángeles, Estados Unidos.- Blake Robertson, uno de los protagonistas de la cuarta temporada de "El ultimátum: matrimonio o ruptura" de Netflix, fue arrestado el pasado mes de octubre en un establecimiento de Nacogdoches, Texas, tras presuntamente golpear a su novia, Hayley Hendrich, según informó TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, Hendrich decidió no presentar cargos formales contra Robertson. La joven señaló que ambos mantuvieron conversaciones privadas sobre lo ocurrido, aunque expresó su deseo de que él reconociera lo sucedido de manera pública.

El abogado de Robertson, Sean Hightower, aseguró a TMZ que el caso fue "rightfully dismissed by the prosecutor almost immediately, and all records were expunged", es decir que la causa fue desestimada casi de inmediato y los registros quedaron eliminados.