Angelina Jolie: "Amo mi país, pero no le reconozco en este momento"

San Sebastián, España.- Angelina Jolie aseguró este domingo que no reconoce a su país, durante la rueda de prensa de presentación de 'Couture' en el Festival de Sebastián, donde la presencia de la actriz estadounidense generó una gran expectación.

"Amo mi país, pero no le reconozco en este momento", afirmó la intérprete y productora de la película dirigida por la realizadora francesa Alice Winocour.

"Siempre he vivido -explicó- a nivel internacional. Cualquier cosa en cualquier parte que divide o limita las expresiones personales y las libertades de cualquier persona es algo muy peligroso, y son tiempos tan serios que hay que tener cuidado con lo que se dice. Estamos todos juntos viviendo momentos muy difíciles".

'Couture' se desarrolla en plena vorágine de la Semana de la Moda de París, cuando se entrecruzan los caminos de tres mujeres: Maxime (Jolie), una directora de cine estadounidense en la cuarentena a la que diagnostican un cáncer; Ada (Anyer Anei), una joven modelo de Sudán del Sur, y Angèle (Ella Rumpf), maquilladora francesa que trabaja entre bambalinas en los desfiles y sueña con ser escritora.

Preguntada por este papel, que tiene reminiscencias al proceso médico personal de Angelina Jolie, la actriz, que lució un vestido negro de terciopelo con corte sirena de tirantes, recordó que perdió a su madre y su abuela muy joven y ella tiene ese mismo gen, por lo que se mastectomizó hace una década y se quitó los ovarios.

De hecho, en la película Jolie lleva un collar de su madre, en quien pensó durante el rodaje "en todos los momentos que había atravesado ella".

"Los cánceres de mujeres afectan a cómo nos sentimos como mujeres, por tanto, es un mensaje muy importante entender cómo muestra el viaje esta película", subrayó.

Las tres actrices han estado en la rueda de prensa, junto al actor Louis Garrel, la actriz Garance Marillier y Winocour, que tiene en su haber películas como 'Próxima' (2019), que ganó ese año el premio especial del jurado en San Sebastián, o 'Mustang' (2015), de la que fue coguionista.