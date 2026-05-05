Adiós a Linda Porto, rostro del cine mexicano durante seis décadas

Ciudad de México, México.-La actriz mexicana Linda Porto falleció a los 94 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado oficial. Su muerte ha generado conmoción en la industria del entretenimiento nacional, al tratarse de una figura con una trayectoria que abarcó casi seis décadas. El deceso de la intérprete marca simbólicamente el cierre de una generación de artistas que vivieron la transición del cine clásico mexicano hacia el cine comercial contemporáneo. Hasta el momento, ni la ANDI ni sus familiares han detallado las causas exactas de su fallecimiento.

En su pronunciamiento, la ANDI expresó sus condolencias públicas y destacó a Linda Guitrón Porto —nombre real de la actriz— como “una socia invaluable y una de las estrellas más queridas”, resaltando su legado dentro del gremio artístico. Durante sus últimos años, la actriz permanecía retirada de la vida pública y residía en La Casa del Actor, donde recibía atención y acompañamiento, como parte del apoyo brindado a figuras emblemáticas del espectáculo.

Una carrera marcada por la constancia

La trayectoria de Linda Porto en el cine mexicano se caracterizó por su constancia y versatilidad, con participaciones que abarcan desde finales de la década de 1950 hasta mediados de los años 80. Su filmografía incluye títulos como Concurso de belleza (1958), Cada quien su vida (1960) y El sinaloense (1985), consolidando su presencia en distintas etapas de la cinematografía nacional. Asimismo, formó parte de producciones destacadas como El proceso de las señoritas Vivanco (1961), Carnaval en mi barrio (1961) y Macaria, mujer de Rufino (1975), acumulando al menos nueve largometrajes con papeles tanto principales como de reparto.