Angelina Jolie pone a la venta su mansión en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz Angelina Jolie ha puesto a la venta su residencia en Los Ángeles, California, por 29,85 millones de dólares.

La propiedad, anunciada por la firma Sotheby’s International Realty, perteneció al productor de cine Cecil B. DeMille y destaca por su valor histórico.

La finca está ubicada en un terreno de 8,093 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios, diez baños completos, 1,021.93 metros cuadrados de espacio habitable y cuenta con vistas panorámicas a las colinas de Hollywood y al Observatorio Griffith.

La casa de 1913 fue diseñada por el arquitecto B. Cooper Corbett, conocido por su uso innovador del hormigón en la época y por su trabajo en residencias de lujo, y adquirida por DeMille en 2016.