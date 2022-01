¿Cuál fue el último mensaje que Diego Verdaguer dedicó a su esposa Amanda?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Tú, eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana, tu por qué razón sin consultar me hiciste amar la vida, me enamoré de ti".... fue la última canción que dedicó el extinto Diego Verdaguer a su esposa Amanda Miguel.

Previo a hacerse público la pérdida física del cantante argentino, un emotivo y amoroso tuit dejó a todos sus fans conmovidos tras expresar hasta sus últimas horas de vida el intenso amor que alguna vez profesó por la compositora, pianista y cantante argentina.

VEA: Emma Roberts y Garrett Hedlund se separan después de tres años juntos

"¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón", escribió Verdaguer junto a una fotografía de ambos con el pie "Cuídame, quiéreme, bésame, mímame".

Un par de horas después, su compañera de vida le respondió en un breve mensaje: "Siempre te amaré".

De acuerdo a un comunicado de su disquera, Diego habría muerto la tarde de este jueves tras sufrir complicaciones de la covid-19. A raíz de eso su estado de salud se deterioró.

+Bárbara de Regil y su familia dan positivo a covid-19: 'No puedo creerlo'

Diego Verdaguer y Amanda Miguel en su boda religiosa.



¿Quién fue Diego Verdaguer?

El artista nació en Buenos Aires, Argentina. Sus padres fueron Miguel Ángel Boccadoro Verdaguer y Elodia María Hernández Pérez.

Su sueño de convertirse en cantante profesional surgió a mediados de 1966 cuando conoció a Larry Moreno, quien lo invitó a formar el dueto Reno y Rino. Ambos consiguieron grabar seis canciones para la CBS.

Pero su salto a la fama como solista no tardó en llegar.

Dos años más tarde, cuando apenas tenía 17, lanzó su primer sencillo 'Lejos del amor'. Desde entonces su carrera fue en ascenso, logrando muchos éxitos en toda su trayectoria.

LEA: Luis Miguel revuelve las redes tras aparecer más delgado y con look más jovial

Para marzo de 1970 lo seleccionaron como representante de Argentina en el II Festival de la Canción Latina. Participó junto a otros grandes de la música como como Claudio Villa de Italia, Sergio Denis de Argentina y José José.

A partir de esa oportunidad una estrella nació.

Ya en 1975 se casó con Amanda Miguel. Ocho años después nació su hija Ana Victoria, quien con el paso del tiempo también se convirtió en cantante y le otorgó una de las más grandes alegrías a sus padres, ser abuelos de Lucca. Su primogénito recién nació el pasado 9 de noviembre.

Aquí su emotiva despedida:

ADEMÁS: Preestreno de serie documental de Neymar, récord en plataforma de streaming en Brasil