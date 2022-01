Kalimba para este 2022: "Me gustaría tener unos hijos más y casarme"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Al igual que todas las personas, Kalimba espera lograr muchas metas personales y profesionales en este 2022.

El cantante confesó que le encantaría formar una familia y tener más hijos, puesto que no ha tenido la oportunidad de convivir con ellos como le hubiese gustado.

VEA: Parejas de Pasión de Gavilanes recrearon memorables escenas a través de un challenge

Durante una entrevista con Hoy, el exintegrante de OV7 compartió parte de sus sueños por cumplir en este nuevo año, entre ellas darse la oportunidad de tener una relación sentimental, unir su vida con una pareja y tener más descendencia.

"Me gustaría tener unos hijos más, uno o dos más, casarme; vivir esa parte y esa experiencia que no me ha tocado”, reveló.

Asimismo reflexionó sobre la relación que tiene con Aitana y Mikah, hijos que procreó con sus anteriores parejas. El también actor aseguró que trata de compartir tiempo de calidad con ambos, sin embargo, lamenta mucho el no haber estado presente en algunos momentos importantes de sus vidas.

"He tenido dos hijos, pero de lejitos, o sea, los amo cuando están conmigo, pero la mayor parte del tiempo están con sus mamás", añadió.

LEA: El error del especial de Harry Potter que causó revuelo en las redes

El intérprete de 39 años comentó que desde que era niño soñó con algún día encontrar el amor de su vida, planes que compartió con algunas mujeres de su dinastía y explicó que probablemente su ilusión surgió de las enseñanzas que le dejó su mamá.

Seguidamente mencionó que "lo digo con toda honestidad, yo de chiquito era de los que jugaba con mis primas...o sea ellas decían cómo querían su boda y yo la mía. Vengo de un matriarcado, el cual respeto y admiro, quiero mucho a las mujeres por lo soñadoras que son y por lo que nos enseñan dentro del cariño, definitivamente el ser familiar proviene de ellas”.

De modo que, a pesar del transcurso de los años, el oriundo de Ciudad de México externó que no ha perdido la esperanza de encontrar a la mujer con la que pueda ver sus sueños hechos realidad, esperando conocerla este 2022.

ADEMÁS: Camilo: "Soñábamos con tener un bebé, pero no lo teníamos planeado"