Jon Carlo, cantautor católico, visitará Honduras para participar en jornada de oración

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El famoso cantante y compositor católico, Jon Carlo, visitará Honduras por primera vez para participar en una jornada de oración virtual en la parroquia Cristo Resucitado de la colonia Loarque, en la capital de Honduras.



El evento denominado "Tu eres más fuerte" se realizará el próximo 2 de noviembre de 6:00 a 9:00 de la noche. El objetivo es elevar plegarias por los enfermos y por el eterno descanso de las personas que han fallecido a causa de la covid-19.



“Me han preguntado por años que cuando estaría en su ciudad y hoy finalmente les cuento que por primera vez estaré en Tegucigalpa”, dijo Jon Carlo al confirmar su visita a tierras catrachas.



Por su parte, el padre Javier Martínez, párroco de la iglesia Cristo Resucitado de Loarque, aseguró que “será un día de bendición para Honduras, vamos a elevar plegarias por las personas que sufren y las que perdieron la batalla ante el virus de la Covid-19, nuestras plegarias están con todos ustedes”.

?? La Parroquia Cristo Resucitado, Loarque. le invitan a la Jornada de Oración Virtual "Tu eres más fuerte" junto al cantante católico Jon Carlo.



? Este martes 02 de noviembre desde las 6:00 a 9:00 PM. pic.twitter.com/LuUMo7wgvv — Suyapa Medios (@suyapamedios) October 11, 2021

Mensaje de fe

Jon Carlo es dominicano, pero reside en Texas. Gracias a su talento se ha convertido en uno de los artistas católicos más populares de América Latina y Estados Unidos.



A través de su música transmite un mensaje de esperanza y fe a sus seguidores y a la feligresía católica.



Jon Carlo es recordado y reconocido por haber cantado en dos ocasiones al papa Francisco. La primera ocasión fue en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 celebrada en Río de Janeiro, Brasil, y en 2019 cerró la Vigilia Juvenil de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.



En cada concierto, Jon Carlo regala al público energía, buena música y una excelente producción que conecta a los más jóvenes con Dios.



Dentro de sus éxitos destacan las piezas musicales “Tú eres más fuerte”, “Si me preguntaras”, “Quiero volver”, “Te necesito” y “La mano de Dios”.



Con su último sencillo “Si me preguntaras”, el cantante católico invita a las personas a no solo pedir, sino agradecer a Dios y enamorarse cada día más de Él.